Ранок у великому місті дивитись онлайн 26 випуск від 10.05.2023

Випуск 26 | 10.05.2023 | 2023

Дивіться Ранок у великому місті 2023 випуск 26 на офіційному сайті СТБ! Сюжет про найяскравіших представників України на пісенному конкурсі Євробачення 2023, перевірка української мови від Дениса Чоловського, історії про знаменитостей та багато інших сюжетів уже чекають на вас у повному відео.

Україна вже тричі перемагала на Євробаченні, і її перемога була цілою подією для пісенного конкурсу. Не дивно: учасники від України щоразу були незабутніми! Згадаймо найяскравіші виступи наших учасників на пісенному конкурсі.

А також дивіться сюжет про Джима Керрі – актора, якого багато хто любить за його комедійні ролі. Один із найвідоміших фільмів із ним – це, звичайно ж, Маска. А чи знаєте ви, чому на знімальному майданчику завжди була арахісова олія і як саме Джим Керрі скоротив бюджет фільму завдяки своєму таланту? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Ранок у великому місті 2023 випуск 26 від 10.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 25 від 09.05.2023