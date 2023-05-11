Ранок у великому місті дивитись онлайн 27 випуск від 11.05.2023

Випуск 27 | 11.05.2023 | 2023

Вітаємо вас у ранковій програмі Ранок у великому місті 2023 випуск 27 від 11.05.2023, в якому ви дізнаєтесь цікаві факти про історію, культуру, технології та шоу-бізнес. Беріть каву та вмикайте Ранок у великому місті, щоб зарядитись енергією на цілий день!

Через війну Україна не змогла приймати Євробачення, проте Велика Британія зробила все для того, щоб Ліверпуль перетворити на маленьку Україну. Дивіться сюжет проєкту Ранок у великому місті про те, як британці готувалися приймати пісенний конкурс від імені нашої держави.

Також ви побачите дайджест судових позовів в українському шоу-бізнесі, які здивували своєю абсурдністю, а також вашу улюблену рубрику Паляниця у програмі Ранок у великому місті 2023 випуск 27 від 11.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 26 від 10.05.2023