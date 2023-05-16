Ранок у великому місті смотреть онлайн 29 выпуск от 16.05.2023

Выпуск 29 | 16.05.2023 | 2023

Смотрите шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 29 от 16.05.2023 – начинайте свой день с интересными, полезными и смешными сюжетами, которые мы подготовили с большой любовью специально для вас.

Прямо сейчас вы увидите, как состоялась коронация короля Чарльза III, на которой с представителями британской монархии встретилась первая леди Украины Елена Зеленская. Также вы увидите, как проходила подготовка к выступлению на Евровидении группы TVORCHI.

В новой рубрике Новости на болотах вы заглянете в фильм-антиутопию, а точнее, в обыденную жизнь россиян. А от Макса Гордеева услышите информацию о возвращении Крыма. Все это не пропустите в Ранок у великому місті 2023 выпуск 29 от 16.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 28 от 12.05.2023