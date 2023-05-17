Ранок у великому місті смотреть онлайн 30 выпуск от 17.05.2023

Выпуск 30 | 17.05.2023 | 2023

Приветствуем в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 30 от 17.05.2023. Мы, как всегда, приготовили для вас интересные сюжеты об истории, кино, путешествиях, культуре, новых технологиях и шоу-бизнесе.

Искусственным интеллектом уже никого не удивить. Однако изобретатели каждый день работают над тем, чтобы сделать нашу обыденность еще проще. В нашем сюжете вы увидите, какие новинки в сфере высоких технологий появились в последнее время.

Также вы услышите от врачей, почему важно вакцинировать детей от COVID-19 – вся правда о прививках прямо сейчас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 30 от 17.15.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 29 от 16.05.2023