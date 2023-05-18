Ранок у великому місті смотреть онлайн 31 выпуск от 18.05.2023

Выпуск 31 | 18.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 31 от 18.05.2023 – начните свой день с интересных сюжетов о кино, шоу-бизнесе, истории, технологиях и путешествиях.

Актриса Ирма Витовская прошла сложный путь – от экранного амплуа глупой Леси из сериала «Леся плюс Рома» до признанной драматической актрисы. Как Ирма решилась начать карьеру на телевидении в 31 год? Смотрите в нашем проекте Ранок у великому місті.

Также сейчас вы увидите расписание на таро от Макса Гордеева. Карты покажут, когда освободят Мариуполь, удастся ли ВСУ выйти на границы 1991 года и выживет ли Навальный в тюрьме. А чтобы пройти очередной экзамен по украинскому языку, смотрите шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 31 от 18.05.2023.

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