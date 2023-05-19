Ранок у великому місті смотреть онлайн 32 выпуск от 19.05.2023

Выпуск 32 | 19.05.2023 | 2023

Доброе утро, украинцы! Давайте начнем этот день вместе – смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 32 от 19.05.2023.

В 32 выпуске проекта Ранок у великому місті 2023 вы узнаете про громкие скандалы и служебные романы украинских звезд, спортивное противостояние двух легенд футбола и удивительные факты про окружающий мир. Какой фильм-рекордсмен был снят благодаря изобретению украинского инженера? В чем секрет системы образования королевства Нидерланды? Как живут наши в Америке? Мы собрали для вас самую интересную информацию и полезные советы для жизни – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 32 от 19.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 31 от 18.05.2023