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Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 33 выпуск от 23.05.2023

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Ранок у великому місті Выпуск 33 Ранок у великому місті смотреть онлайн 33 выпуск от 23.05.2023
Выпуск 33 | 23.05.2023 | 2023

Будьте в курсе важнейших новостей Украины и мира – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 33 от 23.05.2023. В сегодняшней программе вы узнаете, почему украинцы радуются победе Швеции на Евровидении 2023? Какие радостные новости объединяют Иракли Макацария и Роберта Де Ниро? И как 14-летний Саша из Новогригорьевки стал героем клипа американской группы Imagine Dragons? Смотрите онлайн в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 33.

Иракли Макацария впервые станет отцом, а Роберт Де Ниро шокировал мир новостью о том, что в 79 лет он стал отцом в седьмой раз. Украинцы подозревают, что Екатерина Осадчая снова беременна. Юрий Горбунов не раз говорил, что мечтает о девочке, однако действительно ли пара ждет пополнения в семье? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 33.

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