Ранок у великому місті смотреть онлайн 34 выпуск от 24.05.2023

Выпуск 34 | 24.05.2023 | 2023

Приветствуем в любимом утреннем шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 34 от 24.05.2023. Самые интересные новости Украины и мира уже ждут вас!

В 34 выпуске проекта Ранок у великому місті 2023 телеведущие раскроют невероятные факты про скрытую жизнь украинских звезд, подробности теннисного поединка Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, а также расскажут о громком скандале между Мадонной и Элтоном Джоном. Также не пропустите любимую языковую рубрику «Паляниця» и интересные факты про историю кино и новейшие технологии, которые поражают воображение. Мы собрали для вас все самое лучшее, чтобы взбодрить и подарить хорошее настроение на весь день. Начинайте день правильно – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 34 от 24.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 33 от 23.05.2023