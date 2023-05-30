Ранок у великому місті смотреть онлайн 37 выпуск от 30.05.2023

Выпуск 37 | 30.05.2023 | 2023

Начните день с хорошим настроением – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 37 от 30.05.2023 на сайте СТБ! Григорий Герман, Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут вам самые интересные новости Украины и мира. В 37 выпуске Ранок у великому місті вы узнаете, каким был Виктор Павлик в начале карьеры и через что ему пришлось пройти ради славы. Также вы увидите сюжет о настоящих супергероях современности – бойцах ВСУ и узнаете, чем они занимаются в свободное время. А известный украинский мольфар и таролог Макс Гордеев расскажет, получит ли Украина ядерное оружие в будущем и какая судьба ждет Россию и Лукашенко. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 37 от 30.05.2023 на сайте СТБ!

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