Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 40 выпуск от 02.06.2023
Исторические факты, чудо-изобретения и народные новости – начните этот день познавательно и весело! Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 40 от 02.06.2023.
В 40 выпуске шоу Ранок у великому місті 2023 телеведущие Григорий Герман, Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскроют секреты украинских голубцов, расскажут про закулисье съемок культового фильма «Назад в будущее» и покажут, как живут наши в канадском Эдмонтоне. Также не пропустите познавательную рубрику «Украина в датах». Историческая рубрика проекта Ранок у великому місті напоминает о важных достижениях и испытаниях нашей страны, которая боролась и по сей день борется за свою независимость. Все самое лучшее и интересное уже ждет вас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 40 от 02.06.2023.