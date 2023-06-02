Ранок у великому місті смотреть онлайн 40 выпуск от 02.06.2023

Выпуск 40 | 02.06.2023 | 2023

Исторические факты, чудо-изобретения и народные новости – начните этот день познавательно и весело! Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 40 от 02.06.2023.

В 40 выпуске шоу Ранок у великому місті 2023 телеведущие Григорий Герман, Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскроют секреты украинских голубцов, расскажут про закулисье съемок культового фильма «Назад в будущее» и покажут, как живут наши в канадском Эдмонтоне. Также не пропустите познавательную рубрику «Украина в датах». Историческая рубрика проекта Ранок у великому місті напоминает о важных достижениях и испытаниях нашей страны, которая боролась и по сей день борется за свою независимость. Все самое лучшее и интересное уже ждет вас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 40 от 02.06.2023.

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