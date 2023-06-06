Ранок у великому місті смотреть онлайн 41 выпуск от 06.06.2023

Выпуск 41 | 06.06.2023 | 2023

Приветствуем в любимом утреннем шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 41 от 06.06.2023. Надежда Матвеева, Сергей Лиховида и Григорий Решетник начнут этот день вместе с вами и поделятся интересными новостями мира.

Удивительные находки в лондонском метрополитене, жизнь украинцев в Иерусалиме, новая волна кенселинга в украинском шоу-бизнесе – эти и другие невероятные факты уже ждут вас в 41 выпуске шоу Ранок у великому місті. Чем Артем Пивоваров возмутил фанатов? Как выглядит мошенничество высшего уровня? Действительно ли в московском мавзолее проводят сатанинские ритуалы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 41 от 06.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 40 от 02.06.2023