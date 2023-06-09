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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 44 выпуск от 09.06.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 44 выпуск от 09.06.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 44 Ранок у великому місті смотреть онлайн 44 выпуск от 09.06.2023
Выпуск 44 | 09.06.2023 | 2023

Приветствуем вас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 44 от 09.06.2023, в котором мы как всегда собрали для вас интересную информацию о технологиях, истории, путешествиях, звездах и фильмах. Просто сейчас вы увидите сюжет о людях, которые настолько не воспринимали отражение в зеркале, что перекроили свои лица до неузнаваемости. Жалеют ли они о своем решении лечь на стол хирурга? Смотрите прямо сейчас в проекте Ранок у великому місті 2023.

Украина в 90-е годы прошлого века проживала странное время. С одной стороны, мы наконец-то получили новую независимость и имели возможность развиваться по собственному сценарию, отдельно от СССР. Однако Россия делала все для того, чтобы остановить нас. В сюжете Ранок у великому місті 2023 выпуск 44 от 09.06.2023 вы увидите сюжет об очень странных двух годах из жизни Украины – 1997 и 1998.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 43 от 08.06.2023

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