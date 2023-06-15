Ранок у великому місті смотреть онлайн 47 выпуск от 15.06.2023

Выпуск 47 | 15.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 47 от 15.06.2023! В сегодняшней программе вы узнаете, как Андрей Данилко прокладывал свой путь к успеху? Как стал таким, каким мы его знаем сегодня? Как и когда появился псевдоним Верка Сердючка? Узнайте прямо сейчас!

В проекте Ранок у великому місті 2023 журналист Денис Чоловский проведет утренний экзамен Паляница и проверит, как киевляне знают украинский язык. Знаете ли вы, как правильно ставить ударения в словах «слина» и «переляк»? Что означают украинские слова «почвара» и «ятрити»? Не пропустите все самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 47.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 46 от 14.06.2023