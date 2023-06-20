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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 49 випуск від 20.06.2023

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Випуск 49 | 20.06.2023 | 2023

Доброго ранку з програмою Ранок у великому місті 2023 випуск 49! На вас чекають сюжети про українців у Данії та Ізраїлі, сюжет про кар’єрний шлях Наталії Могилевської, трохи залаштунків роботи психолога та багато іншого.

Чи знаєте ви, якою була Україна 2001 року? Саме тоді в нашій країні вперше відбувся перепис населення, а електронні платежі стали масовими. Дізнайтеся більше про історію України разом із проектом Ранок у великому місті 2023.

Оксана розповіла про життя в Данії. Вона переїхала, коли була ще підлітком. У Данії досить високий рівень життя та зарплат, але при цьому високі податки. Чому датчани сплачують податок на церкву та не купують дорогі автомобілі? Дивіться в проэкті Ранок у великому місті 2023 випуск 49.

Ранок у великому місті 2023 випуск 48 від 16.06.2023

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