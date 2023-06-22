Ранок у великому місті смотреть онлайн 51 выпуск от 22.06.2023

Выпуск 51 | 22.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 51 от 22.06.2023, чтобы проснуться в хорошем настроении и быть в курсе самых интересных новостей. Журналист Денис Чоловский проведет свой утренний экзамен Паляница, в котором проверит, как киевляне знают малоупотребительные украинские слова и интересные фразеологизмы. Хотите узнать, как правильно произносить: випАдок или вИпадок, довІдник или довіднИк? Что означают украинские слова «чуприна» и «кОпати»? И как объяснить интересный фразеологизм «смалити халявки»? Не упустите самый интересный урок украинского языка – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 51.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 50 от 21.06.2023