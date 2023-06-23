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Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 52 выпуск от 23.06.2023

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Выпуск 52 | 23.06.2023 | 2023

Удивительные истории об Украине и мире уже ждут вас – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 52 от 23.06.2023! Григорий Решетник, Надежда Матвеева и Роман Мищеряков расскажут вам интересное про кино, историю, изобретения и культуру других стран!

В 52 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете про самые странные райдеры мировых селебрити, особенности ведения бизнеса в Австрии, историю создания кинохита «Дневник Бриджит Джонс» и увлекательные факты про попкорн. Какое инновационное изобретение может заменить ассистента? Зачем Оле Поляковой тройка лошадей? Что пережила Украина в 2002-2003 годах? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 52 от 23.06.2023.

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