Ранок у великому місті дивитись онлайн 54 випуск від 28.06.2023

Випуск 54 | 28.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 54 від 28.06.2023. Дуже часто ляпи політиків або ж просто їхні влучні вислови ставали всеукраїнськими мемами. У сьогоднішній програмі ви побачите добірку легендарних висловів Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Арсенія Яценюка та Миколи Тищенка. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023.

Журналіст Денис Чоловський перевірить словниковий запас киян і з’ясує, чи знають вони, що таке «шкалик» і «вилиці»? І як правильно наголошувати «уподОбання» чи «уподобАння», «зручнИй» чи «зрУчний»? Готові перевірити свої знання? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 54.

Ранок у великому місті 2023 випуск 53 від 27.06.2023