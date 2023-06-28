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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 54 випуск від 28.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 54 випуск від 28 червня 2023. Дивитись онлайн 54 випуск Ранок у великому місті ефір від 28.06.2023
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Ранок у великому місті дивитись онлайн 54 випуск від 28.06.2023
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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 54 випуск від 28.06.2023
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Ранок у великому місті дивитись онлайн 52 випуск від 23.06.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 54 випуск від 28.06.2023
Ранок у великому місті

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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 54 випуск від 28.06.2023
Ранок у великому місті

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Ранок у великому місті Випуск 54 Ранок у великому місті дивитись онлайн 54 випуск від 28.06.2023
Випуск 54 | 28.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 54 від 28.06.2023. Дуже часто ляпи політиків або ж просто їхні влучні вислови ставали всеукраїнськими мемами. У сьогоднішній програмі ви побачите добірку легендарних висловів Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Арсенія Яценюка та Миколи Тищенка. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023.

Журналіст Денис Чоловський перевірить словниковий запас киян і з’ясує, чи знають вони, що таке «шкалик» і «вилиці»? І як правильно наголошувати «уподОбання» чи «уподобАння», «зручнИй» чи «зрУчний»? Готові перевірити свої знання? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 54.

Ранок у великому місті 2023 випуск 53 від 27.06.2023

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