Ранок у великому місті смотреть онлайн 56 выпуск от 30.06.2023

Выпуск 56 | 30.06.2023 | 2023

Начните свой день с проекта Ранок у великому місті 2023 выпуск 56! Вам обеспечен заряд хорошего настроения, а еще вы узнаете много интересных фактов. Как делают чипсы, какое место в истории занимает арахис и правда ли, что манная каша вредна? Узнайте прямо сейчас!

В 56 выпуске Ранок у великому місті 2023 вы узнаете историю создания фильма Чарли и шоколадная фабрика. Кто мог бы сыграть Вилли Вонка, если бы Джонни Депп не согласился на роль? Что думает семья Роальда Даля об экранизации Тима Бертона? Узнайте прямо сейчас.

Также вы увидите сюжет о медицине в Австрии. Какие современные технологии используют австрийские стоматологи и где учатся на медика? Смотрите в утреннем шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 56.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 55 от 29.06.2023