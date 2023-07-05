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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 58 випуск від 05.07.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 58 випуск від 5 липня 2023. Дивитись онлайн 58 випуск Ранок у великому місті ефір від 05.07.2023
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Випуск 58 | 05.07.2023 | 2023

Вітаємо вас в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 58 від 05.07.2023, з яким так цікаво та пізнавально починати день. Ми підготували для вас багато сюжетів про кіно, бізнес, музику, подорожі та технології, щоб зарядити вас енергією на цілий день. Також разом з вами ми пригадаємо одні з найкращих українських мемів від початку повномасштабного вторгнення.

Багато українців, які втекли за кордон від війни, мріють повернутися додому. Проте страх ракетних атак та обстрілів зупиняє їх. Тож чи варто повертатися в Україну, якщо дуже хочеться, але страшно? Розповість психолог в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 58 від 05.07.2023.

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