Ранок у великому місті смотреть онлайн 132 выпуск от 10.11.2023

Випуск 132 | 10.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 132 от 10.11.2023, чтобы ваше утро и впоследствии день прошли в хорошем настроении.

Анатолий Хостикоев – известный актер театра и кино. Еще в 90-х он сумел завоевать сердца украинок, сыграв главную роль в сериале Роксолана. Хотя критики разгромили этот проект, среди простых зрителей он приобрел популярность. Как Хосткиево едва не ушел из жизни из-за актерства? Смотрите проект Ранок у великому місті 2023.

В нашей постоянной рубрике Паляниця киевляне будут улучшать знания языка. Им придется отгадать, что такое обценьки и хопта. А в завершение журналист Денис Чоловский подготовил новый фразеологизм. Сдадут ли киевляне экзамен? Смотрите онлайн познавательное шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 132 от 10.11.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 131 от 09.11.2023