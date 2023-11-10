Випуск 132 | 10.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 132 від 10.11.2023, щоб ваш ранок і згодом день пройшли в хорошому настрої.

Анатолій Хостікоєв – відомий актор театру та кіно. Ще в 90-х він зумів завоювати серця українок, зігравши головну роль у серіалі Роксолана. Хоча критики розгромили цей проєкт, серед простих глядачів він набув популярності. Як Хосткієв ледь не пішов з життя через акторство? Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2023.

У нашій постійній рубриці Паляниця кияни будуть покращувати знання мови. Їм доведеться відгадати, що таке обценьки та хопта. А на завершення журналіст Денис Чоловський підготував новий фразеологізм. Чи складуть кияни екзамен? Дивіться онлайн пізнавальне шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 132 від 10.11.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 131 від 09.11.2023