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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 131 выпуск от 09.11.2023

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Випуск 131 | 09.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 131 від 09.11.2023, де Юлія Зорій, Григорій Герман і Роман Міщеряков діляться цікавими історіями, корисними порадами й гарним настроєм.

У 131 випуску проєкту Ранок у великому місті ви навчитеся готувати соковитий тако-бургер за рецептом Григорія Германа, побачите дотепні відео від котиків ЗСУ, з’ясуєте, як змінилася співачка Ірина Білик упродовж своєї творчої кар’єри, а також дізнаєтеся дивовижні новини з усього світу. Починайте свій день із незабутніх вражень – дивіться онлайн пізнавальне шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 131 від 09.11.2023.

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