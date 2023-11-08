Випуск 130 | 08.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 130 від 08.11.2023 на сайті СТБ! У ранковому екзамені Паляниця журналіст Денис Чоловський разом з киянами вивчатимуть маловідомі українські слова, правильні наголоси та фразеологізм. Чи знаєте ви, як правильно вмовляти, рОзбір чи розбІр? Що таке або хто така шельма? І що означає вираз ускочити вище халяв? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 130.

Українці дуже талановиті та винахідливі. Ви точно чули назви цих компаній, проте не здогадувалися, що їхні співзасновники та розробники мають українське походження. Хочете дізнатися, які люди заслуговують бути символами України за кордоном? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 130.

Ранок у великому місті 2023 випуск 129 від 07.11.2023