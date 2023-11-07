Випуск 129 | 07.11.2023 | 2023

Доброго ранку, українці! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 129 від 07.11.2023, щоб телеведучі Григорій Герман, Роман Міщеряков і Юлія Зорій змогли зробити ваш ранок цікавим і позитивним!

Можна вічно дивитися на три речі: як палає вогонь, як тече вода і як росіяни продовжують ганьбитися в соцмережах. Журналіст Артем Івченко зібрав для вас нову добірку відео, які вкотре доводять суперечливі особливості менталітету нашого ворога. У шоу Ранок у великому місті ви побачите викрадення інопланетянами російської блогерки, мироточення ікони Євгена Пригожина, ганебне імпортозаміщення та пристрасть по-російськи.

Також не пропустіть цікаві факти про відновлення Собору Паризької Богоматері, знімання кіношедевру «Зелена книга» та зірковий шлях акторки й клоунеси Наталії Бузько. Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 129 від 07.11.2023 на сайті СТБ!

Ранок у великому місті 2023 випуск 128 від 03.11.2023