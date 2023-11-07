Ранок у великому місті смотреть онлайн 129 выпуск от 07.11.2023

Випуск 129 | 07.11.2023 | 2023

Доброе утро, украинцы! Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 129 от 07.11.2023, чтобы телеведущие Григорий Герман, Роман Мищеряков и Юлия Зорий смогли сделать ваше утро интересным и положительным!

Можно вечно смотреть на три вещи: как пылает огонь, как течет вода и как россияне продолжают позориться в соцсетях. Журналист Артем Ивченко собрал для вас новую подборку видео, которые вновь и вновь доказывают противоречивые особенности менталитета нашего врага. В шоу Ранок у великому місті вы увидите похищение инопланетянами российской блогерши, мироточение иконы Евгения Пригожина, позорное импортозамещение и страсть по-российски.

Также не пропустите интересные факты про восстановление Собора Парижской Богоматери, съемки киношедевра «Зеленая книга» и звездный путь актрисы и клоунессы Натальи Бузько. Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 129 от 07.11.2023 на сайте СТБ!

Ранок у великому місті 2023 выпуск 128 от 03.11.2023