Ранок у великому місті смотреть онлайн 128 выпуск от 03.11.2023

Выпуск 128 | 03.11.2023 | 2023

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Мы подготовили для вас очередной экзамен по украинскому языку на улицах столицы, сюжет о звездах, пользующихся услугами эзотериков и интересную информацию о фильме «Призрак из Венеции» в шоу «Ранок у великому місті 2023».

Также прямо сейчас вы увидите большой сюжет о Сергее Параджанове – украинском и армянском режиссере, который создал культовый фильм «Тени забытых предков». Узнайте больше об украинской культуре в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 128 от 03.11.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 127 от 02.11.2023