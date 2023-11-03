Ранок у великому місті дивитись онлайн 128 випуск від 03.11.2023

Випуск 128 | 03.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн найкраще ранкове шоу, з яким круто починати ваш продуктивний день – Ранок у великому місті 2023 випуск 128 від 03.11.2023 на нашому сайті.

Ми підготували для вас черговий іспит з української мови на вулицях столиці, сюжет про зірок, які користуються послугами езотериків та цікаву інформацію про фільм «Привид з Венеції» в шоу Ранок у великому місті 2023.

Також просто зараз ви побачите великий сюжет про Сергія Параджанова – українського та вірменського режисера, який створив культовий фільм «Тіні забутих предків». Дізнайтеся більше про українську культуру в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 128 від 03.11.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 127 від 02.11.2023