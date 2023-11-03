Ранок у великому місті дивитись онлайн 127 випуск від 02.11.2023

Випуск 127 | 03.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 127 від 02.11.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Ми підготували справжній еліксир для вашого бадьорого ранку, який містить у собі кулінарний майстер-клас від Григорія Германа, цікаві й смішні новини про світ, пізнавальний сюжет про молоду київську художницю та ексклюзивний репортаж із сольного концерту Олі Полякової. Також 127 випуск проєкту Ранок у великому місті розповість вам про життя на болотах, цікавинки зі знімань супергеройського фільму «Залізна людина» та цікаві українські слова. Готові відчути ранкову магію? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 127 від 02.11.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 126 від 01.11.2023