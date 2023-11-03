Ранок у великому місті смотреть онлайн 127 выпуск от 02.11.2023

Выпуск 127 | 03.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 127 от 02.11.2023 на сайте телеканала СТБ!

Мы приготовили настоящий эликсир для вашего бодрого утра, который включает в себя кулинарный мастер-класс от Григория Германа, интересные и смешные новости о мире, познавательный сюжет про молодую киевскую художницу и эксклюзивный репортаж с сольного концерта Оли Поляковой. Также 127 выпуск проекта Ранок у великому місті расскажет вам про жизнь на болотах, интересные факты со съемок супергеройского фильма «Железный человек» и интересные украинские слова. Готовы почувствовать утреннюю магию? Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 127 от 02.11.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 126 от 01.11.2023