Ранок у великому місті дивитись онлайн 126 випуск від 01.11.2023

Випуск 126 | 01.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 126 від 01.11.2023! Телеведучі Григорій Герман, Сергій Лиховида й Надія Матвєєва готові зарядити вас позитивом на цілий день.

Починайте листопад із дайджесту дивовижних новин, які піднімають настрій, приємно вражають і зворушують серця. У 126 випуску ранкового шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про природну аномалію в США, незвичайне весілля екоактивістів, шокуючу знахідку під дорогою у Флориді й рожевий апокаліпсис у Великій Британії. Готові до яскравих вражень? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 126 від 01.11.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 125 від 31.10.2023