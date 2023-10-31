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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 125 випуск від 31.10.2023

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Випуск 125 | 31.10.2023 | 2023

Починайте день у хорошій компанії. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 125 від 31.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Вона була й є легендою української сцени. На сцені театру та кіно Ада Роговцева розкрила свій талант сповна. У рубриці Зірки крізь час ми поговоримо про те, який шлях пройшла акторка. Своє свідоме життя вона розпочала під час війни, а зараз вона переживає вже другу. Ада Миколаївна не боїться висловлювати свою думку, і саме це її фани цінують найбільше. Як акторка досягла таких висот? Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2023.

А якщо ви поціновувач закордонного кіно, ми підготували для вас цікаві факти про фільм Джокер. Саме його називають найкращою роботою режисера Тодда Філліпса. Як проходили знімання фільму? Як Хоакіну Феніксу вдалося настільки точно передати характер персонажа. Щоб дізнатися ще більше цікавого, дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 125 від 31.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 124 від 27.10.2023

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