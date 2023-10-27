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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 124 випуск від 27.10.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 124 випуск від 27 жовтня 2023. Дивитись онлайн 124 випуск Ранок у великому місті ефір від 27.10.2023
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Ранок у великому місті дивитись онлайн 124 випуск від 27.10.2023
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Випуск 124 | 27.10.2023 | 2023

Щоб весь день проходив, як по маслу, важливо почати його з позитиву. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 124 від 27.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Хто може в будь-який момент підняти нам настрій? Звичайно, це наші вірні чотирилапі друзі. У ранковому шоу ми подивимось, як зараз справи в найвідоміших улюбленців України. Адже вони стали символами прагнення до перемоги. Пес Патрон, кіт Степан та провідниця Ніколь зараз надзвичайно популярні. Хочете дізнатися, скільки в них підписників в соціальних мережах? Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2023.

Наш журналіст Денис Чоловський теж підготував порцію цікавинок для вас. У рубриці Паляниця будемо досліджувати українську мову разом. Відгадуйте наголоси, значення слів та вивчайте нові скоромовки. Щоб дізнатися ще більше цікавого, дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 124 від 27.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 123 від 26.10.2023

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