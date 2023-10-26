Ранок у великому місті дивитись онлайн 123 випуск від 26.10.2023

Випуск 123 | 26.10.2023 | 2023

Починайте свій день із заряду позитивної енергії, дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 123 від 26.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Журналіст Денис Чоловський вийде на вулицю, щоб дізнатися, як добре кияни знають українську мову. Тест на наголос у слові закінчити пройдуть не всі. Зате хороший настрій і корисні знання гарантовані кожному.

Якщо хочете дізнатися, які зміни відбулися в житті наших зірок, дивіться проєкт Ранок у великому місті 2023. Тільки для нашого шоу свій секрет відкриє співачка Lida Lee. А зірка серіалу Слід Олексій Суровцев розповість про друге весілля з колишньою, а вже тепер нинішньою дружиною. Чи можуть зірки відгуляти весілля не за всі гроші світу? Щоб дізнатися, дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 123 від 26.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 122 від 25.10.2023