Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 123 випуск від 26.10.2023
Починайте свій день із заряду позитивної енергії, дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 123 від 26.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.
Журналіст Денис Чоловський вийде на вулицю, щоб дізнатися, як добре кияни знають українську мову. Тест на наголос у слові закінчити пройдуть не всі. Зате хороший настрій і корисні знання гарантовані кожному.
Якщо хочете дізнатися, які зміни відбулися в житті наших зірок, дивіться проєкт Ранок у великому місті 2023. Тільки для нашого шоу свій секрет відкриє співачка Lida Lee. А зірка серіалу Слід Олексій Суровцев розповість про друге весілля з колишньою, а вже тепер нинішньою дружиною. Чи можуть зірки відгуляти весілля не за всі гроші світу? Щоб дізнатися, дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 123 від 26.10.2023.