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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 122 випуск від 25.10.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 122 випуск від 25 жовтня 2023. Дивитись онлайн 122 випуск Ранок у великому місті ефір від 25.10.2023
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Випуск 122 | 25.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 122 від 25.10.2023 на сайті СТБ, де телеведучі Юлія Зорій, Роман Міщеряков і Григорій Герман роблять ранок українців по-справжньому добрим.

У 122 випуску проєкту Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про найвидатніших українських спортсменів та майбутнє польсько-українських відносин, а також побачите нові веселі відео від наших військових. Хто підклав свиню українським воїнам? Якими кулінарними лайфхаками користуються захисники на нулі? Дивіться онлайн у шоу Ранок у великому місті.

Гарного настрою вашому ранку додасть рубрика дивовижних новин, яка покаже світовий рекорд наших ветеранів на фестивалі Арнольда Шварценеггера, цифрову пожежу, симфонічний оркестр для курей і засніжені Карпати. Готові зарядитися позитивом? Дивіться онлайн пізнавальний проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 122 від 25.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 121 від 24.10.2023

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