Ранок у великому місті смотреть онлайн 122 выпуск от 25.10.2023

Выпуск 122 | 25.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 122 от 25.10.2023 на сайте СТБ, где телеведущие Юлия Зорий, Роман Мищеряков и Григорий Герман делают утро украинцев по-настоящему добрым.

В 122 выпуске проекта Ранок у великому місті вы узнаете о выдающихся украинских спортсменах и будущем польско-украинских отношений, а также увидите новые веселые видео от наших военных. Кто подложил свинью украинским воинам? Какими кулинарными лайфхаками пользуются защитники на нуле? Смотрите онлайн в шоу Ранок у великому місті.

Хорошего настроения вашему утру придаст рубрика удивительных новостей, которая покажет мировой рекорд наших ветеранов на фестивале Арнольда Шварценеггера, цифровой пожар, симфонический оркестр для кур и заснеженные Карпаты. Готовы зарядиться позитивом? Смотрите онлайн познавательный проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 122 от 25.10.2023 на сайте телеканала СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 121 от 24.10.2023