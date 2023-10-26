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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 123 выпуск от 26.10.2023

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Выпуск 123 | 26.10.2023 | 2023

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Журналист Денис Чоловский выйдет на улицу, чтобы узнать, как хорошо киевляне знают украинский язык. Тест на ударение в слове закінчити пройдут не все. Зато хорошее настроение и полезные знания гарантированы каждому.

Если хотите узнать, какие изменения произошли в жизни наших звезд, смотрите проект Ранок у великому місті 2023. Только для нашего шоу свой секрет откроет певица Lida Lee. А звезда сериала След Алексей Суровцев расскажет о второй свадьбе с бывшей, а уже теперь нынешней женой. Могут ли звезды отгулять свадьбу не за все деньги мира? Чтобы узнать, смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 123 от 26.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 122 от 25.10.2023

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