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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 124 выпуск от 27.10.2023

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Ранок у великому місті

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Выпуск 124 | 27.10.2023 | 2023

Чтобы весь день проходил как по маслу, важно начать его с позитива. Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 124 от 27.10.2023 на сайте телеканала СТБ.

Кто может в любой момент поднять нам настроение? Конечно, это наши верные четвероногие друзья. В утреннем шоу мы посмотрим, как сейчас дела у самых известных любимцев Украины. Ведь они стали символами стремления к победе. Пес Патрон, кот Степан и проводница Николь сейчас чрезвычайно популярны. Хотите узнать, сколько у них подписчиков в социальных сетях? Смотрите проект Ранок у великому місті 2023.

Наш журналист Денис Чоловский тоже подготовил порцию интересностей для вас. В рубрике Паляниця будем исследовать украинский язык вместе. Отгадывайте ударения, значения слов и изучайте новые скороговорки. Чтобы узнать еще больше интересного, смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 124 от 27.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 123 от 26.10.2023

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