Ранок у великому місті смотреть онлайн 125 выпуск от 31.10.2023

Выпуск 125 | 31.10.2023 | 2023

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Она была и есть легендой украинской сцены. На сцене театра и кино Ада Роговцева раскрыла свой талант сполна. В рубрике Звезды сквозь время мы поговорим о том, какой путь прошла актриса. Свою сознательную жизнь она начала во время войны, а сейчас она переживает уже вторую. Ада Николаевна не боится высказывать свое мнение, и именно это ее фанаты ценят больше всего. Как актриса достигла таких высот? Смотрите проект Ранок у великому місті 2023.

А если вы ценитель зарубежного кино, мы подготовили для вас интересные факты о фильме Джокер. Именно его называют лучшей работой режиссера Тодда Филлипса. Как проходили съемки фильма и как Хоакину Фениксу удалось настолько точно передать характер персонажа. Чтобы узнать еще больше интересного, смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 125 от 31.10.2023.

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