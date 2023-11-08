Ранок у великому місті смотреть онлайн 130 выпуск от 08.11.2023

Випуск 130 | 08.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 130 от 08.11.2023 на сайте СТБ! В утреннем экзамене Паляница журналист Денис Чоловский вместе с киевлянами будут изучать малоизвестные украинские слова, правильные ударения и фразеологизм. Знаете ли вы, как правильно говорить, рОзбір или розбІр? Что такое или кто такая шельма? И что значит выражение вскочити вище халяв? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 130.

Украинцы очень талантливы и изобретательны. Вы точно слышали названия этих компаний, однако не догадывались, что их соучредители и разработчики имеют украинские корни. Хотите узнать, какие люди заслуживают быть символами Украины за границей? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 130.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 129 от 07.11.2023