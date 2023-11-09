Ранок у великому місті смотреть онлайн 131 выпуск от 09.11.2023

Випуск 131 | 09.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 131 от 09.11.2023, где Юлия Зорий, Григорий Герман и Роман Мищеряков делятся интересными историями, полезными советами и хорошим настроением.

В 131 выпуске проекта Ранок у великому місті вы научитесь готовить сочный тако-бургер по рецепту Григория Германа, увидите остроумные видео от котиков ВСУ, выясните, как изменилась певица Ирина Билык на протяжении своей творческой карьеры, а также узнаете удивительные новости со всего мира. Начинайте свой день с незабываемых впечатлений – смотрите онлайн познавательное шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 131 от 09.11.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 130 от 08.11.2023