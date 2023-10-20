Ранок у великому місті смотреть онлайн 120 выпуск от 20.10.2023

Випуск 120 | 20.10.2023 | 2023

Чтобы начать утро с хорошим настроением, смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 120 от 20.10.2023 на сайте телеканала СТБ. Ведущие утреннего шоу Надежда Матвеева, Григорий Герман и Юлия Зорий поделятся самыми интересными новостями нашей страны.

Прямо сейчас вы увидите условия жизни наших защитников. Возможно вы удивитесь, но они сумели превратить холодные окопы в комфортные и оборудованные всем необходимым жилища. Ведущий проекта Ранок у великому місті 2023 Григорий поделится пошаговым рецептом Наполеона, который вы точно захотите приготовить собственноручно. А ценителей кино мы порадуем интересными фактами о съемках, уже пожалуй, легендарного украинского фильма Довбуш. Чтобы не пропустить лучшее, смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 120 от 20.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 119 от 19.10.2023