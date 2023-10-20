Ранок у великому місті дивитись онлайн 120 випуск від 20.10.2023

Випуск 120 | 20.10.2023 | 2023

Щоб розпочати ранок з гарним настроєм, дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 120 від 20.10.2023 на сайті телеканалу СТБ. Ведучі ранкового шоу Надія Матвєєва, Григорій Герман й Юлія Зорій поділяться найцікавішими новинами нашої країни.

Просто зараз ви побачите умови життя наших захисників. Можливо ви здивуєтесь, але вони зуміли перетворити холодні окопи у комфортні та обладнані всім необхідним житла. Ведучий проєкту Ранок у великому місті 2023 Григорій поділиться покроковим рецептом Наполеону, який ви точно захочете приготувати власноруч. А поціновувачів кіно ми порадуємо цікавими фактами про знімання, вже мабуть, легендарного українського фільму Довбуш. Щоб не пропусти найкраще, дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 120 від 20.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 119 від 19.10.2023