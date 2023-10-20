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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 120 випуск від 20.10.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 120 випуск від 20 жовтня 2023. Дивитись онлайн 120 випуск Ранок у великому місті ефір від 20.10.2023
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Випуск 120 | 20.10.2023 | 2023

Щоб розпочати ранок з гарним настроєм, дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 120 від 20.10.2023 на сайті телеканалу СТБ. Ведучі ранкового шоу Надія Матвєєва, Григорій Герман й Юлія Зорій поділяться найцікавішими новинами нашої країни.

Просто зараз ви побачите  умови життя наших захисників. Можливо ви здивуєтесь, але вони зуміли перетворити холодні окопи у комфортні та обладнані всім необхідним житла. Ведучий проєкту Ранок у великому місті 2023 Григорій поділиться покроковим рецептом Наполеону, який ви точно захочете приготувати власноруч. А поціновувачів кіно ми порадуємо цікавими фактами про знімання, вже мабуть, легендарного українського фільму Довбуш. Щоб не пропусти найкраще, дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 120 від 20.10.2023.

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