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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 119 випуск від 19.10.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 119 випуск від 19 жовтня 2023. Дивитись онлайн 119 випуск Ранок у великому місті ефір від 19.10.2023
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Випуск 119 | 19.10.2023 | 2023

Пізнавайте Україну та світ разом із нами – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 119 від 19.10.2023 на сайті телеканалу СТБ. Телеведучі Григорій Герман, Надія Матвєєва й Юлія Зорій поділяться з вами новинами, які подарують гарний настрій на весь день.

У 119 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про забавні народні новини, лайфхаки від наших військових, знімання провокайного фільму «50 відтінків сірого» й цікаві українські слова. Що означають слова «цупкий» і «хвіртка»? Як Ніна Матвієнко стала легендою українського шоу-бізнесу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 119 від 19.10.2023.

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