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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 119 выпуск от 19.10.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 119 выпуск от 19.10.2023
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Випуск 119 | 19.10.2023 | 2023

Познавайте Украину и мир вместе с нами – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 119 от 19.10.2023 на сайте телеканала СТБ. Телеведущие Григорий Герман, Надежда Матвеева и Юлия Зорий поделятся с вами новостями, которые подарят хорошее настроение на весь день.

В 119 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете про забавные народные новости, лайфхаки от наших военных, съемки провокационного фильма «50 оттенков серого» и интересные украинские слова. Что означают слова «цупкий» и «хвіртка»? Как Нина Матвиенко стала легендой украинского шоу-бизнеса? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 119 от 19.10.2023.

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