Ранок у великому місті смотреть онлайн 118 выпуск от 18.10.2023

Випуск 118 | 18.10.2023 | 2023

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Новое утро, новый день, новые знания. Денис Человский продолжает знакомить киевлян с интересными украинскими словами, учит правильно ставить ударения и делится интересными фразеологизмами. Как думаете, какое значение имеет выражение «золотые ивы растут»? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 118.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 117 от 17.10.2023