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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 118 выпуск от 18.10.2023

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Випуск 118 | 18.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 118 от 18.10.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе известный украинский мольфар, таролог и победитель литовской битвы экстрасенсов Макс Гордеев расскажет, получит ли Украина в этом году дальнобойные ракеты от наших партнеров, кто и зачем слил адреса офицеров ФСБ и ГРУ в москве и действительно ли путин до сих пор верит в победу? Что покажут карты? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 118.

Новое утро, новый день, новые знания. Денис Человский продолжает знакомить киевлян с интересными украинскими словами, учит правильно ставить ударения и делится интересными фразеологизмами. Как думаете, какое значение имеет выражение «золотые ивы растут»? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 118.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 117 от 17.10.2023

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