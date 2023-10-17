Ранок у великому місті смотреть онлайн 117 выпуск от 17.10.2023

Випуск 117 | 17.10.2023 | 2023

Доброе утро, Украина! Начинайте свой день с замечательных историй – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 117 от 17.10.2023 с Григорием Германом, Надеждой Матвеевой и Юлией Зорий.

В кинорубрике шоу Ранок у великому місті вы узнаете интересные факты про создание культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», а также увидите локации, в которых снимали серию фильмов о Гарри Поттере. Также телеведущие расскажут про конспиративные теории про перенаселение земли, добрые дела украинцев, возвращение вируса Covid-19 и новости из жизни украинских селебрити. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 117 от 17.10.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 116 от 13.10.2023