Ранок у великому місті дивитись онлайн 117 випуск від 17.10.2023

Випуск 117 | 17.10.2023 | 2023

Доброго ранку, Україно! Починайте свій день із чудових історій – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 117 від 17.10.2023 з Григорієм Германом, Надією Матвєєвою й Юлією Зорій.

У кінорубриці шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся цікаві факти про створення культового фільму Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво», а також побачите локації, в яких знімали серію фільмів про Гаррі Поттера. Також телеведучі розкажуть про конспіративні теорії щодо перенаселення землі, добрі справи українців, повернення вірусу Covid-19 і новини із життя українських селебріті. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 117 від 17.10.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 116 від 13.10.2023