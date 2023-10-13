Ранок у великому місті дивитись онлайн 116 випуск від 13.10.2023

Випуск 116 | 13.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 116 від 13.10.2023, щоб почати свій день у доброму гуморі!

У 116 випуску шоу Ранок у великому місті ви зануритеся в дивовижний світ мистецтва й дізнаєтеся, чому творчість Івана Марчука вважає геніальною весь світ. Також улюблені телеведучі Григорій Герман, Надія Матвєєва й Роман Міщеряков розкажуть цікаві факти про створення кіношедевру «Місія нездійсненна: Розплата. Частина 1», дивовижну дружбу й ексклюзивні новини про світ зірок. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 116 від 13.10.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 115 від 12.10.2023