Ранок у великому місті дивитись онлайн 115 випуск від 12.10.2023

Випуск 115 | 12.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 115 від 12.10.2023, в якому мова йде про важливий аспект життя наших військових – фізичну та та психологічну реабілітацію.

Також в Ранок у великому місті 2023 ми підготували для вас сюжет про зірок, які в дитинстві страждали від насилля з боку батьків-тиранів. А ще завітали на благодійний захід Ілони Гвоздьової, де вона збирала кошти на ЗСУ. Побачити, які зірки прийшли підтримати артистку та її збір ви можете просто зараз на сайті СТБ.

Чекає на вас і трохи розважального контенту – рубрика Новини з боліт трохи підніме настрій в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 115 від 12.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 114 від 11.10.2023