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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 115 выпуск от 12.10.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 115 выпуск от 12.10.2023
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Выпуск 115 | 12.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 115 от 12.10.2023, в котором речь идет о важном аспекте жизни наших военных – физической и психологической реабилитации.

Также в Ранок у великому місті 2023 мы подготовили для вас сюжет о звездах, которые в детстве страдали от насилия со стороны родителей-тиранов. А еще посетили благотворительное мероприятие Илоны Гвоздевой, где она собирала средства на ВСУ. Увидеть, какие звезды пришли поддержать артистку и ее сбор, вы можете прямо сейчас на сайте СТБ.

Ждет вас и немного развлекательного контента – рубрика Новости с болот немного поднимет настроение в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 115 от 12.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 114 от 11.10.2023

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